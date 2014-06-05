Премьер Великобритании: следующий месяц для РФ будет решающим

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом премьер-министр Великобритании заявил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по завершении саммита G-7.

„На саммите мы были четкими в трех вещах. Первое: статус-кво неприемлем. Продолжение дестабилизации восточной Украины должно остановиться. Второе: есть несколько вещей, которые должны состояться. Президент Путин должен признать законность выборов президента Порошенко, прекратить поставку оружия через границу, а также прекратить поддержку Россией сепаратистских групп. И третье – если это не произойдет секторные санкции неотвратимы. Следующий месяц будет важным для оценки действий мистера Путина относительно этих шагов”, - заявил Кэмерон.Читайте такжеЛидеры G-7 в Нормандии проинформируют Путина о принятых на саммите решениях

По словам британского премьера, он будет призывать Путина „сделать это во время встречи сегодня”.

Кэмерон подчеркнул, что государства «Большой семерки» были едины в четкой поддержке украинского народа „его права выбирать собственное будущее и в сильном месседже президенту Путину, что действия России полностью неприемлемы и не отвечают ценностям этой группы демократий”. „Поэтому России больше нет места за столом с нами”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз совместно с США и рядом других западных государств уже ввел две фазы санкций против Российской Федерации за то, что она в марте этого года силой присоединила к своему составу Крым.Читайте также«Большая семерка» заявила о поддержке усилий Украины по урегулированию ситуации

Санкции, предусматривающие замораживание активов и визовые ограничения, были введены против нескольких десятков российских высокопоставленных должностных лиц, в том числе, из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. В рамках третьего этапа санкции могут быть введены против секторов российской экономики.

3 марта с.г. страны "Большой семерки" в совместном заявлении осудили вторжение России на территорию Украины и отменили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи, запланированному на июнь.

4 июня на саммите лидеры стран «Большой семерки» осудили действия России, которые нарушают суверенитет Украины, и подтвердили намерение прибегнуть к более строгим санкциям, если этого потребует ситуация.

Порошенко 6 июня осуществит визит во Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю празднования 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.

На эти мероприятия в Нормандию приглашен и Путин.