Порошенко не исключает, что может встретиться с Путиным в Нормандии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Порошенко сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, возможна ли такая встреча завтра.

“Во-первых, я завтра Путина в Нормандии не увижу. Я завтра увижу Меркель (канцлер ФНГ Ангелу Меркель - УНИАН) в Берлине. Встречи в Нормандии состоятся послезавтра. Будет день, будет пища”, - сказал Порошенко.

Он напомнил, что у него в графике на пятницу есть ряд встреч с лидерами европейских и мировых держав, и по итогам этих встреч можно будет говорить о дальнейшем развитии событий.

“Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии сценария по отношению к России”, - сказал Порошенко.

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“У нас в графике встречи с Путиным не предусмотрено состоянию на сейчас. Я не исключаю, что она может произойти в том или ином формате, и давайте мы будем это комментировать тогда, когда будет информация и будут основания”, - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 6 июня совершит визит во Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.

Планируется, что Порошенко будет присутствовать вместе с главами 18 государств на торжественном обеде от имени президента Франции в замке Бенувиль (Нормандия).

После этого Порошенко примет участие в официальной памятной церемонии, которая будет проведена в расположенном на атлантическом побережье городе Уистреам, где 70 лет назад пошли в наступление британские морские пехотинцы совместно с отрядом французов.

На эти мероприятия в Нормандии приглашен и Путин.