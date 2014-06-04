Порошенко не исключает, что может встретиться с Путиным в Нормандии
Встреча избранного президентом Украины Петра Порошенко и российского президента Владимира Путина 6 июня в Нормандии не предусмотрена, но не исключено, что она все же может состояться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Порошенко сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, возможна ли такая встреча завтра.
“Во-первых, я завтра Путина в Нормандии не увижу. Я завтра увижу Меркель (канцлер ФНГ Ангелу Меркель - УНИАН) в Берлине. Встречи в Нормандии состоятся послезавтра. Будет день, будет пища”, - сказал Порошенко.
Он напомнил, что у него в графике на пятницу есть ряд встреч с лидерами европейских и мировых держав, и по итогам этих встреч можно будет говорить о дальнейшем развитии событий.
“Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии сценария по отношению к России”, - сказал Порошенко.
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“У нас в графике встречи с Путиным не предусмотрено состоянию на сейчас. Я не исключаю, что она может произойти в том или ином формате, и давайте мы будем это комментировать тогда, когда будет информация и будут основания”, - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Порошенко 6 июня совершит визит во Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.
Планируется, что Порошенко будет присутствовать вместе с главами 18 государств на торжественном обеде от имени президента Франции в замке Бенувиль (Нормандия).
После этого Порошенко примет участие в официальной памятной церемонии, которая будет проведена в расположенном на атлантическом побережье городе Уистреам, где 70 лет назад пошли в наступление британские морские пехотинцы совместно с отрядом французов.
На эти мероприятия в Нормандии приглашен и Путин.