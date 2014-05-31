Пограничники опровергают задержание автобуса с детьми на границе с Россией

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Госпогранслужбы.

«Государственная пограничная служба Украины заявляет, что на государственной границе с Россией ни одного автобуса с детьми не задерживали, как и не появлялись на границе автобусы с детьми-беженцами. Информацию о якобы задержании украинскими пограничникамиавтобуса с детьми на границе с Россией и что дети были вынуждены покидать Украину пешком широко распространяют российские средства массовой информации со ссылкой на уполномоченного по правам детей при Президенте Российской Федерации Павла Астахова», - отмечается в сообщении.

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В Госпогранслужбе подчеркнули, что пограничники не задерживали транспортные средства, которые перевозили детей, в том числе и детей-беженцев, в Россию. Также на границе с Россией не было ни одного гражданина, который бы выразил желание получить статус беженца в данной стране, добавили в ведомстве.

В пограничной службе также констатировали, что «голословные заявления, основанные на откровенной лжи и не имеющие никаких оснований, стали привычными для многих политиков России. Однако безосновательное заявление Павла Астахова, как должностного лица, которое должно контролировать соблюдение законных прав детей, ярко показывает его моральный уровень и «неравнодушие» к проблемам детей».

«Государственная пограничная служба Украины не препятствует пересечения границы детьми, и на законных основаниях они свободно могут пересекать государственную границу Украины. Примером этого является выезд детей на оздоровление в Крым. 177 детей в сопровождении 22 взрослых вчера были оформлены в железнодорожном контрольном пункте «Мелитополь», - отмечается в сообщении.