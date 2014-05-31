В Славянске военные уничтожили артустановку НОНА, с которой вели обстрел террористы

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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По его словам, вечером 30 мая боевики в очередной раз открыли беспорядочный огонь из самоходной артустановки НОНА, которая перемещалась на грузовой автомашины, по горе Карачун из района поселка Черевківка.

”Автомобиль перемещался по городу и открывал огонь из разных районов. По сообщениям информаторов, снаряды попадали в жилые районы города. В момент, когда артустановка боевиков была перемещена в промышленную зону города - керамический завод - по этому району силы АТО нанесли артиллерийский удар. В результате обстрела артустановку НОНА уничтожено”, - написал Селезнев.