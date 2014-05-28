Террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске, есть пострадавшие среди мирных жителей

14:51, 28 мая 2014
Политика
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Пресс-секретарь антитеррористической операции Владислав Селезнев заявляет, что террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске / REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ополченцы Славянска расстреливают огневые точки противника, но гибнут при этом мирные жители города... То есть противник для террористов с автоматическим гранатометом - мирные жители Славянска», - сообщил Селезнев.

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По его словам, подтверждается информация про обстрел террористами жилых кварталов и территории школы в Славянске. «Есть сообщения о пострадавших мирных жителях», - добавил Селезнев.

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