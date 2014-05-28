Террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске, есть пострадавшие среди мирных жителей
14:51, 28 мая 2014Политика
0
Пресс-секретарь антитеррористической операции Владислав Селезнев заявляет, что террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Террористы обстреливают жилые кварталы в Славянске / REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Ополченцы Славянска расстреливают огневые точки противника, но гибнут при этом мирные жители города... То есть противник для террористов с автоматическим гранатометом - мирные жители Славянска», - сообщил Селезнев.
Читайте такжеВ Славянске силовики подбили артустановку «Нона», захваченную ранее террористами
По его словам, подтверждается информация про обстрел террористами жилых кварталов и территории школы в Славянске. «Есть сообщения о пострадавших мирных жителях», - добавил Селезнев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter