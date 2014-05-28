В Славянске могли заминировать цистерны с серной кислотой - штаб АТО

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель АТО с места событий Владислав Селезнев, - передает корреспондент "ОстроВа".

Читайте такжеТеррористы предложили жителям Славянска эвакуироваться в Россию"Есть оперативная информация об этом (минирование цистерн с серной кислотой в Славянске, - "ОстроВ"), по поводу минирования определенных опасных объектов террористами для того, чтобы установить узкий контроль над территорией Славянска и создать определенные препятствия для украинских военных", - сообщил он.

В свою очередь, Владислав Селезнев подчеркнул, что на сегодняшний день данная информация проверяется.

"Как только будет четко установлено, что данный случай имеет место, будут предприняты все меры для того, чтобы нейтрализовать этот опасный объект", - добавил он.