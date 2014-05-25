На Луганщине во время задержания террористов один человек погиб, один ранен - МВД

В Луганской области во время задержания террористов один человек погиб, один ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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По его словам, группа вооруженных людей похитила бюллетени на одном из избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области. Во время преследования и перестрелки, которая возникла, члены банды были задержаны. “Есть пострадавшие - один убит, один ранен. На месте работает следственно-оперативная группа”, - сказал Яровой, не уточнив в то же время, с какой стороны убитый и раненый.

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В то же время, заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная во время брифинга сообщила, что в Новоайдаре Луганской области боевики похитили с участков бюллетени для голосования на выборах президента.

“В Новоайдаре происходит бой, и действительно было захвачено избирательные документы, включая избирательные бюллетени с участков. Фигурировал при этом автомобиль «красная девятка». Есть также информация, что он был расстрелян”, - сказала Усенко-Черная.