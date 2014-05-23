Путину показалось, что его боевикам уже удалось развязать в Украине гражданскую войну

14:29, 23 мая 2014
Политика
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Путин прокомментировал ситуацию в Украине.

Путин считает, что пророссийские террористы уже развязали войну / REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине наступил хаос и началась полномасштабная гражданская война, сообщает РИА Новости.

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«Последовал государственный переворот, поддержанный американскими и европейскими партнерами. Что дальше – хаос, и сейчас мы видим - полномасштабная гражданская война», - сказал Путин.

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