Путину показалось, что его боевикам уже удалось развязать в Украине гражданскую войну

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине наступил хаос и началась полномасштабная гражданская война, сообщает РИА Новости.

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«Последовал государственный переворот, поддержанный американскими и европейскими партнерами. Что дальше – хаос, и сейчас мы видим - полномасштабная гражданская война», - сказал Путин.