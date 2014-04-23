Кремлю выгоднее гражданская война в Украине, чем новые территории - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Анджей Шептицкий из института международных дел Варшавского университета.

"Цена интервенции на юго-востоке Украины может быть выше. Россия больше заинтересована в углублении конфликта в Украине, который в крайнем случае привел бы к гражданской войне (по крайней мере в части страны). Это позволит россиянам активнее быть вовлеченными в украинские дела благодаря "женевским договоренностям", - отметил он.

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Эксперт обратил внимание, что Россия достигает поставленных целей без открытого военного вмешательства.

"Последние недели показывают, что высылки за границу хорошо обученных и вооруженных "зеленых человечков" с чемоданчиками денег для пророссийских сепаратистов вполне достаточно", - отметил он.

Собеседник агентства сказал, что россияне сейчас прилагают максимум усилий для того, чтобы сорвать запланированные на 25 мая выборы президента, потому что хотят ослабить украинскую власть и "уничтожить миф Майдана".

"Нельзя исключить непосредственной вооруженной интервенции, но это наименее правдоподобный сценарий", - заметил он, комментируя методы, которыми Россия планирует сорвать выборы.

Как сообщал УНИАН, западные государства во главе с США и ЕС осудили силовое присоединение Крыма к России, которое российская власть с помощью своих военных реализовала в марте после революционной смены власти в Украине в феврале.

Запад ввел уже 2 этапа санкций против ближайшего окружения российского президента Владимир Путина и ряда компаний и угрожает очередными, если российская власть не остановится.

Россия, которая спрятала у себя беглого экс-президента Виктора Януковича, называет сомнительной легитимность новой власти в Украине и обвиняет ее в нарушении прав русскоязычных жителей южных и восточных украинских областей.