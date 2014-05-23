На Днепропетровщине вооруженные люди назвались "Правым сектором" и заблокировали отдел милиции

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 22 мая около 16:30 к Першотравенскому горотделу милиции подъехали 10 автомобилей иностранного производства, из которых вышли около 50 вооруженных мужчин в камуфляжной форме в черных шапках с разрезами для глаз, которые заблокировали помещение.

По данным милиции, мужчины сообщили, что они проводят отработку города Першотравенска по вопросу борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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«Мужчины, которые назвались сначала представителями «Правого сектора», а затем – сотрудниками спецподразделения «Днепр-1» заблокировали Першотравенский горотдел милиции, после чего поехали к одноэтажному дому по ул. Комсомольской, где разгромили несколько офисов и нанесли тяжелые побои 4 гражданам», -говорится в сообщении ОСО.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное следствие.

Вместе с тем пресс-служба «Правого сектора» обнародовала официальное сообщение, что «вчера, 22 мая, мобильная группа «Правого сектора» в Першотравенске ликвидировала 4 точки сбыта наркотиков». Кроме того, группа задержала гражданина Украины Евгения И., который по его собственным объяснениям является руководителем разветвленной сети сбыта наркотиков в восточной части Днепропетровской области.

«Задержанный гражданин на камеру и в письменной форме дал четкие показания и объяснения о своей преступной деятельности на имя прокурора Днепропетровской области и начальника областной СБУ. Со слов задержанного стало известно, что под прикрытием местной милиции Першотравенск превратился в перевалочный пункт наркоторговли между востоком и западом страны», - говорится в сообщении пресс-службы «Правого сектора».

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Также сообщается, что по настоянию активистов «Правого сектора» начальник горотдела милиции, его заместитель и один из оперативных работников написали заявления об увольнении.

«Правый сектор» передал правоохранителям соответствующие документы для возбуждения уголовного производства относительно действий должностных лиц и по факту торговли наркотиками.