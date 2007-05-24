Тимошенко заявляет, что Ющенко и Янукович согласовали дату выборов (дополненная)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали дату досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила что вчера состоялась очередная встреча между Президентом и премьер-министром Украины, на которой “четко, понятно и в присутствии достаточного количества людей Президентом и премьер-министром была согласована дата выборов”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, было договорено, что через несколько часов после проведения такой встречи будут подписаны документы и будет обнародована дата выборов. «Но, к сожалению, весь переговорный процесс и подписание документов исчезли одновременно с отбытием премьер-министра Украины на футбол», - сказала она.

Как отметила лидер БЮТ, очень досадно, что «чиновники такого уровня, как премьер-министр, не умеют держать своего слова».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «мы поняли, что, к сожалению, игра в наперстки, возможно, была его главной игрой детства - кто-то в пасочки играл, кто-то в наперстки».

Она выразила убеждение, что сегодня к процессу должны подключаться “политические силы, которые работают в парламенте, демократического направления».

«Я очень верю в то, что премьер-министр умеет держать слово, потому что к тому, что он является премьер-министром, добавляется еще и то, что он и мужчина. Поэтому я считаю, что он просто обязан сегодня прекратить этот кризис в государстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.