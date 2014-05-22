Порошенко: новый президент должен распустить парламент

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил кандидат в президенты Петр Порошенко. По его словам, этим самым новый президент страны должен выполнить волю народа и одно из главных требований Майдана – о полной перезагрузке власти.

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По словам Петра Порошенко, это должно произойти, поскольку в нынешнем парламенте, фактически, конституционного большинства нет.

«Новый президент обязан распустить парламент и объявить внеочередные парламентские выборы. Это одно из требований Майдана - о перезагрузке власти, это то, чего хочет большинство людей. После выборов нужно сформировать новую коалицию на основе нашей общей цели – евроинтеграции», – отметил кандидат.