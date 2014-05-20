Порошенко заявил, что является сторонником парламентско-президентской формы правления

«Я остаюсь сторонником парламентско-президентской формы правления, и я в первую очередь буду бороться за доверие людей, чтобы его завоевать и сохранить», - сказал Порошенко журналистам в Черкассах во вторник.

Он подчеркнул, что Президент Украины должен быть сильным не благодаря законодательно прописанным полномочием, а благодаря авторитету и доверии людей.

«Глава государства должен быть сильным, не через прописанные полномочия, а через авторитет и доверие людей. И тогда пусть кто-нибудь попробует препятствовать ему в наведении порядка или наведении мира», - сказал кандидат.

Читайте такжеЧерненко: Внеочередные выборы в Раду положительно повлияют на жителей востока УкраиныОтвечая на вопрос журналистов, стоит ли в условиях войны ослаблять президентскую ветвь власти, он отметил, что «в условиях войны страна нуждается в диктаторе, который может концентрировать власть, обеспечив победу над врагом». Однако Порошенко убежден, что «использовав объединяющий потенциал в народе, мы сможем победить войну очень быстро».