Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины

10:58, 22 мая 2014
Политика
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Вечером 21 мая на участке ответственности отдела «Юнаковка» Сумского пограничного отряда российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины.

Российский Ми-8 пролетел по территории Украины около 2 км / wikipedia.org

Как сообщили в Госпогранслужбе, около 21.00 пограничный патруль отдела «Юнаковка» наблюдал, как вертолет Ми-8 летел вдоль украинско-российской границы на небольшой высоте. Между российским населенным пунктом Суджа и украинским - Басовка во время выполнения маневра вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Залетев вглубь украинской территории до 2500 м, он продолжил движение над территорией Украины до 2000 м, после чего улетел в обратном направлении на территорию России.

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О данном факте проинформированы российские пограничники, от которых получено подтверждение, что данный вертолет принадлежит пограничному управлению ФСБ России по Курской области.

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