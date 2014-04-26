Пентагон: Российские ВВС нарушают воздушное пространство Украины
09:16, 26 апреля 2014Политика
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США заявляют, что самолеты Военно-воздушных сил России в пятницу, 25 апреля, неоднократно залетали в украинское воздушное пространство.
Пентагон: Российские ВВС нарушают воздушное пространство Украиныа / maps.nationalgeographic.com
Представитель пресс-службы Пентагона без уточнения подробностей сообщил Би-би-си, что инциденты зафиксированы в приграничных районах.
Читайте такжеСтраны G7 вводят жесткие санкции против РоссииПо данным портала отслеживания авиатрафика FlightRadar24, полеты гражданской авиации над территорией Украины, в том числе и над ее восточными областями, проходят в обычном режиме, передает Лента.ру.
Разведывательные спутники НАТО зафиксировали наращивание группировки российской боевой авиации в сопредельных с Украиной областях еще в начале апреля.
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