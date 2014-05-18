В Луганске похитили 20 студентов-африканцев, в ЛНР их называют «гвардейским подразделением из Африки»

Об этом в социальной сети Facebook сообщает активистка Гражданского сектора Луганска Юлия Красильникова.

По ее словам, в ночь на воскресенье, 18 мая, в ресторане "Баккара" похитили 20 африканцев.

«7-8 неизвестных в камуфляже зашли в ресторан, показали пальцем на всех присутствующих африканцев и приказали им выйти на улицу. После отказа парней насильно вывели из помещения, и люди слышали, как их избивают на улице. Девушка, от которой мы получили информацию, говорит, что трижды спрашивала у бармена и официантов, вызвали ли они милицию, те заверяли что вызвали. Через время девушка достала телефон и сказала, что вызовет сама. Одна из официанток "сдала" ее одному из вооруженных лиц, тот подошел и начал выяснять, знакома ли девушка с кем то из нигерийцев, не сидела ли "ты, крошка, с черножопыми?" Девушка испугалась и сказала что нет. Потом оставшиеся в ресторане люди заметили, что один из нигерийцев спрятался, и опять кто-то из официантов хотел доложить об этом нападающим, но люди попросили этого не делать и вывели парня через черный вход. Люди в камуфляже вернулись, забрали все ключи от машин нигерийцев, парней погрузили в газель, на которой приехали, и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей их судьбе информации нет. В сети появилось видео с нигерийцами из здания СБУ», - сообщает Красильникова.

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На видео, выложенном в интернете, человек, представившийся как начальник контрразведки ЛНР Владимир Громов, утверждает, что задержанные чернокожие люди являются «гвардейским подразделением из Африки».

"Гвардейское подразделение из Африки было вчера задержано за нарушение комендантского часа. Они употребляли спиртные напитки, кое у кого найдены наркотики, так называемая травка. Они побили помощника депутата. Имя он просил не упоминать", - сказал Громов.

По его словам, парни узнали новость о формировании батальонов «Донбасс» и «выразили желание пополнить наши ряды и создать что-то наподобие Black waters» и выступить против официального Киева».

«Естественно, мы не можем окончательно накалить обстановку с официальным Киевом, и мы сейчас будем торжественно провожать их домой", - добавил Громов.

По его словам, ребят покормят, отпустят домой и не будут передавать в отделение милиции.

"Они себя вели очень достойно и просят оружие, чтобы выступить против киевской хунты. Но мы не можем себе этого позволить. Люди не подготовлены. Не прошли курс молодого бойца у нас", - подытожил представитель "ЛНР".