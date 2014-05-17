В Черкассах на пародийном «референдуме» голосуют за присоединение Кубани к Украине

В Черкассах происходит шуточный «референдум» за присоединение Кубани к Черкасской области. В центре в течение дня действуют несколько открытых участков в виде блокпостов. Там можно проголосовать «за» Украину с Кубанью и «против».

При чем отдать голос можно не только за себя, но и за родственников, друзей и домашних животных. В самом бюллетене внизу указано, что «неправильно заполненный бюллетень считается недействительным», сообщает Радио Свобода.

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Организовали «референдум» активисты Правого сектора и ГО «Блокпост».

«Посмотрев на «референдумы» относительно присоединения наших земель к Российской Федерации, которые произошли в Крыму, на Востоке, мы решили провести такой себе «референдум» присоединения извечно украинской земли - Кубани - к Украине, непосредственно к Черкасской области. Такой флешмоб - это наш ответ Путину», - рассказал активист Андрей Пащина.

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По состоянию на 16.00 явка уже составляла «98%», отметили в комментарии Радио Свобода члены избирательных участков. В то же время они прогнозируют, что присоединение Кубани к Черкасской области поддержат «около 140% горожан».