В Черкассах покрасили мост в цвета национального флага
09:27, 06 мая 2014Общество
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Жители Черкасс за собственные средства приобрели краску и покрасили ржавый мост.
В Черкассах покрасили мост в цвета национального флага / vk.com/ck_live
В Черкассах местные активисты покрасили путепровод длиной около 500 м, соединяющий районы города «Химпоселок» и «Юго-Западный», в цвета национального флага.
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Как передает корреспондент УНИАН, жители Черкасс за собственные средства приобрели краску и покрасили ржавый мост.
В акции приняли участие более 30 человек. Вместе они покрасили около половины моста. Активисты продолжат красить мост 11 мая.
Видео vikkanews
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