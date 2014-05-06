В Черкассах покрасили мост в цвета национального флага

09:27, 06 мая 2014
Общество
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Жители Черкасс за собственные средства приобрели краску и покрасили ржавый мост.

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В Черкассах местные активисты покрасили путепровод длиной около 500 м, соединяющий районы города «Химпоселок» и «Юго-Западный», в цвета национального флага.

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Как передает корреспондент УНИАН, жители Черкасс за собственные средства приобрели краску и покрасили ржавый мост.

В акции приняли участие более 30 человек. Вместе они покрасили около половины моста. Активисты продолжат красить мост 11 мая.

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