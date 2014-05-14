В больницах Мариуполя остаются 23 человека, пострадавшие 9 мая – горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В сообщении напомнили, что 9 мая в лечебные учреждения Мариуполя были доставлены 45 человек, пострадавших с огнестрельными ранениями и отравлением угарным газом. Всем им была в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. С учетом того, что нескольким больным потребовалась помощь ангиохирургов, специалисты данного профиля срочно прибыли в Мариуполь из Донецка.Читайте такжеВ Мариуполе 9 мая по уточненным данным погибло 9, а ранено 42 человека – ОГА

При оказании медицинской помощи пострадавшим были использованы медикаменты и перевязочные средства из резервного запаса, который создан на случай возникновения в Мариуполе чрезвычайных ситуаций. Посильную помощь в приобретении лекарств оказали волонтеры.

В настоящее время на лечении в больницах города остаются 23 человека, все они обеспечены медикаментами и другими средствами медицинского назначения, подчеркнули в горсовете.

На всех этапах проведения лечения проблем в оказании медицинской помощи пострадавшим и раненным не возникало, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе Донецкой области 9 мая, по информации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

По данным департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, в ходе антитеррористической операции погибли 9 человек, ранения получили 42 человека, которые были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.