В Мариуполе 9 мая погибли начальник ГАИ и заместитель командира батальона обороны

В Мариуполе в ходе проведения активной фазы антитеррористической операции (АТО) погибли двое военнослужащих батальона территориальной обороны.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, 9 мая в Мариуполе был убит заместитель командира батальона территориальной обороны подполковник Сергей Демиденко.

”Автомобиль, в котором он находился, был коварно расстрелян из засады”, - говорится в сообщении.

Также, по данным Миобороны, при обеспечении разблокирования Мариупольского городского управления МВД Украины в Донецкой области героически погиб пулеметчик батальона территориальной обороны солдат Олег Эйсман.

”Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибших в бою с террористами украинских героев, которые отдали свою жизнь за мир, безопасность и территориальную целостность Украины”, - отмечается в сообщении.

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Также, во время беспорядков погибли начальник ГАИ и сотрудник батальона патрульной службы.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

«Что касается потерь среди личного состава, достоверно известно, что погиб начальник ГАИ Виктор Саенко, а также сотрудник батальона патрульной службы Михаил Ермоленко», - сказано в сообщении.

Коллектив милиции Мариуполя выражает соболезнования семьям погибших и скорбит о невосполнимой потере своих офицеров.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

В Донецкой ОГА сообщили о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.

10 мая в Мариуполе объявлено днем траура.