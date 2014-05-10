В Мариуполе 9 мая погибли начальник ГАИ и заместитель командира батальона обороны
МВД и военные сообщают о своих сотрудниках, погибших в Мариуполе в ходе АТО.
В Мариуполе в ходе проведения активной фазы антитеррористической операции (АТО) погибли двое военнослужащих батальона территориальной обороны.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению, 9 мая в Мариуполе был убит заместитель командира батальона территориальной обороны подполковник Сергей Демиденко.
”Автомобиль, в котором он находился, был коварно расстрелян из засады”, - говорится в сообщении.
Также, по данным Миобороны, при обеспечении разблокирования Мариупольского городского управления МВД Украины в Донецкой области героически погиб пулеметчик батальона территориальной обороны солдат Олег Эйсман.
”Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибших в бою с террористами украинских героев, которые отдали свою жизнь за мир, безопасность и территориальную целостность Украины”, - отмечается в сообщении.
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Также, во время беспорядков погибли начальник ГАИ и сотрудник батальона патрульной службы.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.
«Что касается потерь среди личного состава, достоверно известно, что погиб начальник ГАИ Виктор Саенко, а также сотрудник батальона патрульной службы Михаил Ермоленко», - сказано в сообщении.
Коллектив милиции Мариуполя выражает соболезнования семьям погибших и скорбит о невосполнимой потере своих офицеров.
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.
Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.
По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.
В Донецкой ОГА сообщили о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.
10 мая в Мариуполе объявлено днем траура.