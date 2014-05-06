За последние 3 суток из Приднестровья в Украину проникли до 250 «туристов Путина» - Тымчук

"По нашим данным, за последние 3 суток с территории Приднестровья на территорию Украины было переброшено до 250 «туристов Путина» и диверсантов. Их задача – продолжать дестабилизировать ситуацию в южных регионах нашей страны. Пик дестабилизации намечен на 9 мая", - написал руководитель центра военно-политических исселедований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеТурчинов: 9 мая в Киеве возможны провокации

По его информации Данные граждане ранее прибывали в Приднестровье из России под руководством сотрудников ФСБ РФ. Украинские спецслужбы принимают меры по нейтрализации данных групп экстремистов, отметил Тымчук.

Кроме этого, он опроверг незаконное пересечение границы группой людей из РФ.

"По появлению вчера в г.Антрацит грузовых автомобилей «КамАЗ» с экстремистами под российскими флагами. Информация о возможной попытке диверсантов пересечь границу на автотранспорте в этом районе поступила в соответствующие госструктуры Украины утром 5 мая. Оперативно были приняты меры по усилению охраны госграницы с привлечением дополнительных сил Госпогранслужбы, СБУ и ВС Украины. Фактов пересечения границы колонной автотранспорта с группами граждан зафиксировано не было", - написал Тымчук в соцсети. Читайте такжеРоссия координировала столкновения в Одессе – Тымчук

Он также отметил, что по данной ситуации сейчас работают спецслужбы и правоохранители. Не исключается версия проведения данной акции экстремистами Донбасса с имитированием «прорыва через границу» экстремистов из России.