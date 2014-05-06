В ходе АТО убиты 17 террористов - Тимчук
01:43, 06 мая 2014Политика
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4 мая в ходе антитеррористической операции (АТО) на Донбассе были убиты 17 террористов.
При проведении антитеррористической операции на юго-востоке Украины погибли 17 террористов REUTERS
Об этом в своем Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Также, по его словам 5 мая среди погибших был боец «Альфы», который выносил из-под обстрела раненого товарища. Он погиб от взрыва гранаты.
Кроме того Тымчук сообщил, что в Херсоне в ходе спецоперации задержали 36 провокаторов, которые направлялись из Крыма в Одессу.
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