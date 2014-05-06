В ходе АТО убиты 17 террористов - Тимчук

Об этом в своем Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Также, по его словам 5 мая среди погибших был боец «Альфы», который выносил из-под обстрела раненого товарища. Он погиб от взрыва гранаты.

Кроме того Тымчук сообщил, что в Херсоне в ходе спецоперации задержали 36 провокаторов, которые направлялись из Крыма в Одессу.