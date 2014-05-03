Кабмин назвал недопуск Джемилева в Крым возрождением сталинских репрессий

Правительство Украины возмущено действиями оккупационной администрации, которая не пустила в Крым Мустафу Джемилева.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на Правительственном портале.

Отмечается, что, препятствуя въезду Джемилева на Родину, "российская сторона в очередной раз растоптала краеугольные принципы международного права и выразительно показала миру, что скрывается под ее циничным «беспокойством» реализацией права народов на самоопределение".

"Особенно отвратительным это выглядит накануне 70-й годовщины трагедии крымских татар - депортации этого народа, которая сопровождалась гибелью десятков тысяч людей", - подчеркивается в заявлении.

Читайте такжеДжемилева не пустили в Крым

Сообщается, что в Кабмине расценивают такие действия "против многолетнего узника советских лагерей, одного из главных основателей движения за права человека в СССР как возрождение сталинских репрессивных практик и воспроизведения сталинской политики угнетения народов и национальной дискриминации".

Правительство требует немедленной отмены всех запретов и ограничений, которые накладываются на крымскотатарский народ и его лидеров; прекращения запугивания мирных граждан и применения против них военных подразделений, провокаций против Меджлиса крымскотатарского народа, а также привлечения к ответственности виновных в насилии против крымских татар и представителей других национальностей на оккупированной территории Крыма.