Депутат Госдумы: Путин не может остановиться, иначе его назовут слабаком

Так считает депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, единственный депутат, который проголосовал против вхождения Крыма в состав РФ, пишет Украинская правда.

"Мне кажется, что, во-первых, его (Путина) реальная аудитория – это граждане России, это внутренние проблемы России, и для него очень важно быть победителем", - сказал он в эфире 5 канала.

"Начав аннексию Крыма, он ступил на очень опасный путь, он не может остановиться. Потому что он сказал, что мы должны освобождать, говорит, что в Киеве – фашисты, бандеровцы, и мы должны защитить народ от бандеровцев", - добавил Пономарев.

"И в этой ситуации, когда есть обострение в Восточных регионах, он (Путин) даже если бы хотел остановиться, он не может, потому что он должен двигаться вперед, иначе его внутри страны назовут слабаком, который не в состоянии защитить наш братский украинский народ от бандеровцев", - подчеркнул депутат.

"Поэтому когда начинается эта антитеррористическая операция, начинаются какие-то боевые действия, начинается какое-то движение войск – тут же это появляется в интернете, тут же соответственно он реагирует", - сказал политик.

"Я не думаю, что он хочет перейти границу (ввести российские войска на материковую Украину), я не думаю, что вообще у него есть хоть какой-нибудь план", - считает Пономарев.

"Я уверен абсолютно, что никогда не было никакого плана относительно Крыма. Когда Янукович вынужден был бежать из Киева, тогда надо было показать, что не мы (Россия) сделали ставку на неправильного парня, а мы вот сделаем ассиметричное действие и выйдем из этого процесса победителями, якобы это был какой-то далеко продуманный план", -отметил он.

"Думаю, что в Восточных областях Украины ровно та же самая ситуация", - считает депутат.

"Там какой-то происходит процесс, который начался, в том числе, и с нашим участием. Он абсолютно неуправляем, потому что существуют практически равные группы населения, которые хотят в Россию, которые хотят федерализации и которые хотят унитарной Украины", - заявил Пономарев.

"Все это прекрасно понимают. Я видел, что в администрации президента России есть эта социология. То есть там понимают, что больше 25% населения за Россию там нет. Поэтому референдум просто так выиграть невозможно (…), а съехать с этой темы тоже не получается", - сказал он.

"Я абсолютно уверен, что в Восточных областях Украины присутствуют российские военнослужащие в очень маленьком количестве. И это не солдаты регулярной армии, это, скорее всего, представители спецназа и военной разведки", - добавил депутат.

Он сказал, что такое небольшое количество солдат не могло бы ничего сделать, если бы не было почвы, указывая на поддержку России частью населения.

"И мне кажется, что когда вы (Украина) идете путем военного силового давления – это абсолютно тупиково. Вы не выиграете у России методом силы. Это можно выиграть, только выходя на площадь к людям и разговаривая с ними на их языке", - считает Пономарев.