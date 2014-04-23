В Минобороны заявили, что все важные объекты в Краматорске контролируют украинские военные

Как сообщил УНИАН начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов, все попытки активистов «Донецкой самообороны» помешать работе военных «носят очень показательный характер, без серьезного идеологического подтекста».

Так, по его словам, возле расположения аэродрома Воздушных Сил, на окраине города, находятся два блокпоста со сторонниками федерализации страны на расстоянии 100 метров от контрольно-пропускного пункта и автомобильных ворот. Однако, если ранее митингующие круглосуточно проверяли всех, кто прибывал на предмет наличия оружия, то сейчас они проявляют относительную пассивность, приходят в меньшем количестве и только днем.

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В то же время, два блокпоста с митингующими под триколором, так называемой «Донецкой народной республики» остаются у гражданского аэропорта «Краматорск». Там установлены временные сооружения из дерева и строительных материалов. На данных блокпостах также прослеживается инертность в действиях гражданских охранников, отмечает Горбунов.

Военный и гражданский аэродромы охраняют военнослужащие одной из частей специального назначения Вооруженных Сил и такие показательные действия представителей «Донецкой самообороны» на блокпостах не мешают нормальной работе важных объектов. К тому же, любой забор с пророссийскими активистами можно легко объехать или обойти пешком, сообщил начальник Регионального медиа-центра.

Как сообщал УНИАН, в Краматорске после пророссийского митинга 21 апреля его участники создали группы для охраны аэродрома, снова заняли здания СБУ и милиции.

По состоянию на вечер 22 апреля, представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» продолжали удерживать помимо его воли начальника Краматорского горотдела милиции.