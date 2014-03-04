Воздушные силы ВСУ уверяют, что контролируют движение во всем воздушном пространстве Украины

Об этом сегодня, 4 марта, в Виннице заявил начальник радиотехнических войск Командования Воздушных сил ВСУ полковник Сергей Вишневский, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Он проинформировал, что воздушное пространство над полуостровом Крым и украинской частью Черного моря – зона ответственности бригады радиотехнических войск, штаб которой дислоцируется в Севастополе.

Читайте такжеМинобороны: Украинские военнослужащие в Крыму остаются верными украинскому народу “На сегодняшний день все наши командные пункты, радиотехнические батальоны и роты находятся в осаде российских войск и членов отрядов так называемой “крымской самообороны”, - сказал он, отметив, что осада началась 28 февраля.

По словам Вишневского, подразделения были приведены в высшую степень боевой готовности, личный состав получил оружие и занял свои места в соответствии с боевыми расчетами. Были усилены посты охраны военных объектов. Сегодня офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты посменно несут боевое дежурство возле средств радиотехнической разведки и по охране и обороне командных пунктов и мест дислокации подразделений.

На Командный центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины постоянно поступает информация о воздушной обстановке от всех радиотехнических подразделений, за исключением радиотехнического батальона на аэродроме Бельбек и радиотехнической роты вблизи города Судак, сообщил Вишневский.

Читайте такжеНочью российские истребители дважды нарушали границу Украины - МинобороныОднако, уверил он, благодаря маневру силами и средствами радиотехнических войск “дыр” в радиолокационном поле нет. “На данное время мы владеем всей информацией о воздушной обстановке над территорией Украины и контролируем движение всех воздушных судов в воздушном пространстве государства”, – отметил полковник.

По докладам командиров подразделений, украинские военнослужащие постоянно получают предложения сложить оружие и перейти на сторону “власти Крыма”, но остаются верны Военной присяге на верность украинскому народу. Изменников в радиотехнических войсках нет, отмечается в сообщении Минобороны.