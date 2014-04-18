В офис "Единой России" в Симферополе бросили коктейль Молотова
16:05, 18 апреля 2014Политика
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Сегодня ночью в Симферополе горел штаб Республиканского отделения политической партии «Единая Россия». Пожар произошел в здании по улице Аксакова.
В отделение "Единой России" бросили "коктейль Молотова" / investigator.org.ua
Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации источника в правоохранительных органах, причиной пожара оказалась бутылка с горючей смесью, которую ночью кто-то кинул в окно офиса «Единороссов». От огня пострадала только кухня, остальные помещения наполнились дымом. Площадь пожара составила порядка 5 квадратных метров.
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В настоящее время возле офиса находятся сотрудники ЖКХ. Окно, в которое неизвестные кинули горючую смесь, заклеено фанерой.
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