Украина не имеет союзников для защиты от России - экс-глава СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

“Даже сегодня Запад может отказаться от российских энергоносителей, и это будет стоить каждому европейцу где-то 170 долларов в год, но европейцы этого никогда не сделают, потому что там считают, что их предки уже много поработали для развития демократии, а они могут себе жить, как живут”, - сказал Смешко.

Он напомнил, что в свое время Запад отказался от предложения покупать весь российский газ на российско-украинской границе, хотя реализация такого сценария могла бы значительно улучшить ситуацию со газопоставками в Европу как для Европы, так и для Украины.

Также Смешко назвал «несерьезным» предложение председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова генерального секретаря ООН относительно ввода войск ООН в Украине.

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“Во-первых, участие войск ООН в антитеррористической операции не является юрисдикцией генерального секретаря ООН. Он не принимает такое решение единолично, нужен мандат, но я не понимаю, как может быть предоставлен такой мандат без решения Совета Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. То есть, с точки зрения пожелания - это хорошее пожелание. Я бы тоже хотел, чтобы так было. Давайте вместе помечтаем об этом”, - сказал экс-глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины и захватывать административные здания.

13 апреля после окончания заседания СНБО Турчинов в телеобращении к украинскому народу заявил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», - сказал Турчинов.

14 апреля Турчинов в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном заявил, что Украина не возражает против того, чтобы провести совместную антитеррористическую операцию на востоке страны с миротворческими силами ООН.