Тимчук: Российские спецслужбы "покупают" донецкую милицию

Об этом на своей странице в Facebook заявляет руководитель группы "Информационное сопротивление", журналист Дмитрий Тимчук.

"Ранее мы, группа "Информационное Сопротивление", определяли часть лояльных власти сотрудников МВД в Донецкой области в 30% (соответственно, 70% - саботажники или выступающие на стороне экстремистов). На данный момент мы пришли к выводу, что наши оценки лояльных власти правоохранителей были завышены", - написал он.

По словам Тимчука, местные силовики саботируют сопротивление сепаратистам.

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"Сегодня мы получили информацию о том, что некоторые из лидеров групп сепаратистов отдавали приказы своим подчиненным не стрелять в местных милиционеров – мол, это "свои". По нашим данным, в "обработке" милиции агентура спецслужб РФ и экстремисты оперируют в основном тем фактом, что украинский милиционер получает в месяц 300 долл., тогда как в соседней Ростовской области рядовой сотрудник российской полиции получает 1 200 долл. Этим и вызывается желание предателей стать «частью России", - сообщил Попов.

Действия силовиков в Славянске глава Информационного сопротивления остро раскритиковал.

"То, что сегодня было громко названо "антитеррористической операцией" в Славянске, по сути таковой не было. Не были проведены антитеррористические меры, единые по цели и замыслу. "Силовики" продемонстрировали скорее разведку боем, вызывающую очень критическое отношение", - считает он.