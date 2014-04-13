Бойца "Альфы" в Славянске убили из автомобиля охранной фирмы депутата-регионала - УДАР

Бойца спецподразделения "Альфа" убили в Славянске люди, ехавшие на автомобиле охранной службы "Явир 2000", которую связывают с одним из депутатов облсовета от Партии регионов.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат из фракции "УДАР" Сергей Каплин.

"В Славянске был убит сотрудник "Альфы", это 42-летний полтавчанин. Есть информация, что стрельбу по группе "альфовцев" вели люди, которые вышли из автомобиля, принадлежащего самой крупной охранной фирме в Украине "Явир 2000". Собственник этой фирмы - депутат областного совета, регионал, который, на сколько мне известно, был тесно связан с Сивковичем (Владимиром Сивковичем – экс-заместителем секретаря СНБО - УНИАН), мы будем проверять эту информацию, не исключено, что такой автомобиль, возможно, был украден, не исключены также какие-то провокационные сценарии", - заявил Каплин.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в ходе антитерористической операции в Славянске был убит офицер СБУ и пятеро ранены.