Аваков: в ходе антитеррористической операции ранены 5 силовиков, один - погиб
12:24, 13 апреля 2014Политика
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Министр МВД Арсен Аваков сообщил, что в ходе антитерористической операции ранены 5 силовиков.
Аваков: в ходе антитеррористической операции ранены 5 силовиков, один - погиб
"Славянск. Убитые и раненые с обеих сторон. С нашей стороны - офицер СБУ. Ранен руководитель АТЦ СБУ и еще четверо. Со стороны сепаратистов - неустановленное количество.Сепаратисты начали прикрываться живым щитом из мирного населения. Идет перегруппировка сил. В Краматорске люди недовольны действиями пришлых. в Славянске уровень поддержки до 1000 человек. СБУ Объявило перегруппировки", - написал Аваков в соцсети.
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