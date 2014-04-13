Аваков: в ходе антитеррористической операции ранены 5 силовиков, один - погиб

"Славянск. Убитые и раненые с обеих сторон. С нашей стороны - офицер СБУ. Ранен руководитель АТЦ СБУ и еще четверо. Со стороны сепаратистов - неустановленное количество.Сепаратисты начали прикрываться живым щитом из мирного населения. Идет перегруппировка сил. В Краматорске люди недовольны действиями пришлых. в Славянске уровень поддержки до 1000 человек. СБУ Объявило перегруппировки", - написал Аваков в соцсети.