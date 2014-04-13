Комитет патриотических сил Донбасса требует от правительства решительных действий по отношению к сепаратистам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, КПСД констатирует кризис власти в Донецкой области и криминально-сепаратистский переворот, направленный на свержение конституционного строя и нарушение целостности страны.

«Действия сепаратистов, а также поддержавших их коррумпированных представителей власти и правоохранительных органов, являются угрозой для мира в регионе и могут быть квалифицированы как терроризм», - сказано в сообщении.

Отмечено, что КПСД признает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на властях, которые ничего не сделали для изменения коррупционной государственной системы, доведшей людей до отчаяния и усилившей антигосударственные настроения, а также никаких усилий не было предпринято и для реформирования правоохранительных органов и их очищения.

В связи с этим КПСД «требует от правительства самых решительных действий по отношению к вооруженной группе людей, захватывающей здания отделов милиции в городах области, похищающей оружие и безответственно вооружающей им радикалов». «Эти действия не обусловлены политическими мотивами, это диверсионная группа, прикрывающаяся политической ситуацией с целью завладения оружием и дестабилизации ситуации», - подчеркнуто в сообщении.

В то же время КПСД обращается к властям «с просьбой не усугублять ситуацию силовыми действиями по отношению к людям, захватившим Донецкую государственную областную администрацию и выдвигающим политические требования».

«Комитет патриотических сил Донбасса обращается ко всем политическим сторонам конфликта с предложением уйти от радикальных действий и перевести решение конфликта в мирное русло», - заключено в сообщении.

Читайте такжеВ сети появилось видео захвата горотдела милиции в Краматорске

Справка УНИАН. В Донецке 15 марта русскоязычные патриоты Украины, представленные различными общественными и политическими организациями, объединились в Координационный комитет патриотических сил Донбасса. Созданный комитет принял свой Манифест, в котором определены цели создания комитета - предотвращение раскола страны, защита Донецкого региона и недопущение втягивания его в гражданский и военный конфликты, восстановление общественного порядка, гражданский диалог, сохранение и соблюдение прав и свобод граждан Донбасса.

Манифест по состоянию на 15 марта подписали более 10 организаций: Донецкая областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины», Центр исследований социальных перспектив Донбасса, Донецкий институт информации, Донецкий институт социальных исследований и политического анализа, благотворительный фонд «Рука помощи», Совет церквей и религиозных организаций Донецкой области, Центр религиоведческих исследований и международных духовных отношений, донецкая областная организация партии «Демократический альянс» и другие