Мэр Славянска заявляет, что в городе «однозначно» проведут референдум

Городской голова Славянска (Донецкая область) Неля Штепа заявляет, что в ее городе «однозначно» будет проводиться референдум.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью в прямом эфире российского телевизионного канала "Life News".

«Мы будем проводить в Славянске однозначно референдум», - сказала мэр. И добавила: «Мы будем проводить референдум по-любому… Я думаю, что уже сегодня-завтра объявят о том, что они (власти Киева – УНИАН) согласны на референдум. Но почему этого нельзя было сделать месяц назад, два месяца назад?... Сколько уже этот народ просит – давайте проведем референдум и совместно определим, в какой мы хотим союз. Почему сегодня не слушают простых жителей Украины?».

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Штепа рассказала российским журналистам, что «в городе Славянске 92% предприятий работает с Россией, поэтому для нас статус сегодня очень важен – это хорошие, дружеские, партнерские отношения с Россией». «Наш Славянск считает сегодня Россию нашим старшим братом,.. мы - Донбасс и россияне – мы родные по крови и мы никогда не будем воевать с Россией», - заявила мэр.

Она также в прямом эфире рассказала, кто и как сегодня захватывал в Славянске горотдел милиции, а также горадминистрацию .

«Мы узнали о том, что у нас сегодня захват в 8 часов утра, мне позвонили жители и сказали, что идет захват. Я тут же 8 часов утра приехала. Ребята вооружены, их в здании более 1000 человек. Я спросила у них - кто они, они ответили, что являются донецкими ополченцами. Я очень многих людей знаю, это наши люди из Краматорска, из Донецка, из Дружковки… Они сказали, что они донецкие ополченцы», - рассказала Штепа. По ее словам, захватившие здания «сегодня выставляют свои требования о проведении референдума, о том, чтобы на референдуме определиться – доверяют ли люди власти, или нет, хотят ли, думают ли в какой союз им идти…».

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«То есть, сегодня у них адекватные высказывания. Мы сегодня их понимаем. Мы все согласны, я не могу им противоречить, - сказала мэр, - Три дня назад я все это озвучила в обращении к премьер-министру Украины, в котором сообщила, что надо садиться за стол переговоров….. Весь город Славянск сегодня вышел на улицы и поддерживает тех ребят, которые захватили сегодня милицию…. Они сняли флаг Украины и повесили флаг России».

Штепа также сообщила, что в горотделе милиции и у горадминистрации «милиции никого нет, вся милиция ушла, все до единого человека, все живы, все здоровы».

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«Нет, не было никаких выстрелов. Никто не пострадал ни из работников милиции, ни из тех людей (населения), которые находились возле здания», - заявила мэр, подчеркнув, что лично она, как городской голова выступает против вооруженного подавления действий активистов властями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по городу Славянску избран народный депутат Украины от Партии регионов сын бывшего премьер-министра Украины – Алексей Азаров, который имеет тесные дружеские отношения с мэром города Нелей Штепой.