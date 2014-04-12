Вторжение России на Восток произошло - адмирал Кабаненко

Об этом сообщил бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко на своей странице в Facebook.

"Вторжение войск РФ на Востоке произошло. В Славянске и Красном Лимане не сепаратисты. Там действуют военные разведывательно-диверсионные подразделения. Почерк четкий. Они "помогают" сепаратистам в расшатывании ситуации. Нужно задавать риторический вопрос - а будет ли это продолжаться и распространяться? И что в этой ситуации будет делать власть? Не провоцировать?", - написал Кабаненко.

Читайте такжеПод Славянском появились "зеленые человечки" - СМИНапомним, сегодня на территории Донецкой области начались беспорядки под сепаратистскими лозунгами. Вооруженные люди захватили горотдел милиции и админздание СБУ в Славянске.

По данным СМИ, среди этих людей есть такие, чьи экипировка и манера вести себя напоминают крымских "зеленых человечков" (российские военнослужащие без опознавательных знаков - ред.), другие же называют себя членами "самообороны Крыма".