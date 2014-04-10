Отказ РФ от участия в заседании ОБСЕ свидетельствует о планах дальнейшей агрессии - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН Комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины относительно отказа РФ от участия в заседаниях ОБСЕ

«Своим отказом российская сторона лишь усилила аргумент в пользу наличия у РФ скрытых планов практического применения военной группировки против Украины», - отмечается в комментарии.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация оккупировала часть суверенной территории Украины, Автономную Республику Крым, чем коварно нарушила нормы международного права, а также основополагающие принципы современного сосуществования государств, закреплены в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном Акте, двусторонних и многосторонних международных договорах.

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Кроме того, вызывает беспокойство концентрация вблизи границ нашего государства наступательных военных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, что подтвердили проведенные Украиной инспекционные мероприятия на территории РФ по Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и по Договору об открытом небе.

В связи с этим, Украина выступила с инициативой привлечь механизмы, предусмотренные разделом III Венского документа, с целью выяснения истинных намерений Российской Федерации и цель осуществляемых военных приготовлений, принимая во внимание, что российская сторона, вопреки явным фактам, постоянно отрицает любую внеплановую военную деятельность вблизи границ с Украиной.

К сожалению, отметили в МИД, по непонятным причинам Российская Федерация отказалась воспользоваться шансом, чтобы на совместном заседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности разъяснить странам-участницам Организации истинные причины пребывания войск вблизи границ нашего государства.

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Как подчеркивается в комментарии, «заявления Российской Федерации о якобы «положительных» результатах осуществления наблюдательных полетов и инспекций на ее территории, которые якобы демонстрируют отсутствие существенной внеплановой и необычной военной деятельности вблизи границ с Украиной, вводят в заблуждение международное сообщество». Как известно, результатом наблюдательных полетов является соответствующим образом обработанные и проанализированные фотодокументы, но отнюдь не фиксация наблюдательной миссией факта соблюдения принимающим государством установленных технических процедур.

Украинская сторона ответственно заявляет, что материалы двух наблюдательных полетов по Договору по открытому небу, проведенных в марте-апреле 2014 года, наглядно демонстрируют увеличение количества боевого воздушного компонента на аэродромах Российской Федерации вблизи Украины.

Кроме того, по результатам проведенного 18-21 марта 2014 года инспекции по Венским документом на территории Белгородской и Курской областей инспекторами зафиксировано размещение в полевых условиях трех батальонов 76-й десантно-штурмовой и 106-й воздушно-десантной дивизий, которые оказались не только вне мест постоянной дислокации (Тула, Рязань, Псков), но и за пределами полигонов, где должны осуществляться мероприятия плановой боевой подготовки.

Именно поэтому у украинской стороны возникает вполне обоснованный вопрос, что делают элитные подразделения российских войск в открытом поле, и какова истинная цель их пребывания вблизи границы Украины.

«Вместо этого мы наблюдаем, что российская сторона, цинично заявляя о соблюдении определенных Венским документом ограничительных уровней, продолжает наращивание военного присутствия в приграничных с Украиной районах. Особое беспокойство вызывает тот факт, что военные приготовления происходят на фоне принятия 1 марта 2014 года Советом Федерации Федерального Собрания РФ постановления №48/СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины», - подчеркнули в МИД и призвали Российскую Федерацию неуклонно придерживаться положений Венского документа и осуществить все возможные меры, чтобы содействовать устранению озабоченности по отношению к своей военной деятельности, которую испытывает не только Украина, но и другие государства на пространстве ОБСЕ.

Украина считает чрезвычайно актуальным заключения двустороннего соглашения с Российской Федерацией о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности в пограничных районах, которая бы дополняла и усиливала положения Венского документа. Такое предложение неоднократно озвучивались украинской стороной, однако постоянно отклонялась Россией, которая аргументировала свою позицию существованием «братских отношений между нашими государствами».

«Украина убеждена, что решению острейших проблем, которые представляют реальную угрозу не только европейской, но и глобальной безопасности, будет способствовать укрепление доверия, транспарентности и взаимоуважения», - отметили в МИД.