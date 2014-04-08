В Луганске сепаратисты возле СБУ заявляют, что "им осталось продержаться всего сутки"

Как передает корреспондент УНИАН, по словам активиста, из числа захватчиков здания, их женам начали поступать звонки со стороны силовиков с просьбой повлиять на своих мужей, чтобы они сложили оружие. В обмен на это обещают оставить их живыми.

Также по словам активиста, им пообещали амнистию, если они выйдут из здания.

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«Мы выйдем из здания только в том случае, если выполнят наши требования: Донбасс в составе Украины, но свободный, референдум и полная амнистия всех «беркутят», - заявил активист.

На это требование силовики заявили, что через полчаса начнется штурм. Как заявляют активисты, эти полчаса уже давно прошли. Штурм не начался.

«Мы здесь будем стоять до конца. Луганчане-горожане не расходитесь, поддерживайте. Вместе мы сила», - сказали выступающие.

Также в микрофон призывают всех мужчин принимать активное участие в митинге, принимать активное участие в укреплении баррикад, а «не отстаиваться за спинами своих жен».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

8 апреля Антитеррористическая группа Службы безопасности Украины, которая осуществляет мероприятия по освобождению захваченного членами радикальной организации административного здания Управления СБУ в Луганске, установила, что злоумышленники заминировали помещение.

Отмечается, что, угрожая оружием и взрывчаткой, сепаратисты насильственно удерживают около 60 граждан, не дают людям оставить помещения и вернуться домой.

На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.