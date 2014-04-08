В Луганске сепаратисты возле СБУ заявляют, что "им осталось продержаться всего сутки"
В Луганске выступающий возле здания СБУ заявляет, что "им осталось продержаться всего сутки".
Как передает корреспондент УНИАН, по словам активиста, из числа захватчиков здания, их женам начали поступать звонки со стороны силовиков с просьбой повлиять на своих мужей, чтобы они сложили оружие. В обмен на это обещают оставить их живыми.
Также по словам активиста, им пообещали амнистию, если они выйдут из здания.
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«Мы выйдем из здания только в том случае, если выполнят наши требования: Донбасс в составе Украины, но свободный, референдум и полная амнистия всех «беркутят», - заявил активист.
На это требование силовики заявили, что через полчаса начнется штурм. Как заявляют активисты, эти полчаса уже давно прошли. Штурм не начался.
«Мы здесь будем стоять до конца. Луганчане-горожане не расходитесь, поддерживайте. Вместе мы сила», - сказали выступающие.
Также в микрофон призывают всех мужчин принимать активное участие в митинге, принимать активное участие в укреплении баррикад, а «не отстаиваться за спинами своих жен».
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.
8 апреля Антитеррористическая группа Службы безопасности Украины, которая осуществляет мероприятия по освобождению захваченного членами радикальной организации административного здания Управления СБУ в Луганске, установила, что злоумышленники заминировали помещение.
Отмечается, что, угрожая оружием и взрывчаткой, сепаратисты насильственно удерживают около 60 граждан, не дают людям оставить помещения и вернуться домой.
На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.