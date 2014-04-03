НАТО не рассматривает присоединение Украины - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского радио TOK FM.

"НАТО хочет иметь в своих рядах только тех, кто на самом деле хочет быть членом Альянса и кто увеличивает безопасность этого объединения, поэтому темы Украины в НАТО на сегодня нет", - сказал он.

Читайте такжеПольша считает реальной дальнейшую агрессию России в УкраинеПо мнению Сикорского, Россия может планировать захват юго-восточных областей Украины и это является ее целью, о чем накануне говорил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

"Вы представляли три месяца назад, что Россия захватит Крым?", - заявил Сикорский, отвечая на вопрос, считает ли он реальной такую угрозу.

Министр добавил, что Польша не планирует в ближайшее время совместных военных учений с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Бридлав заявил, что накопленные на восточной границе Украины российские войска готовы к агрессии и могут достичь своих целей за 3-5 дней.

2 апреля вечером в эфире программы «Шустер Live» и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сказал, что не исключает вступления Украины в НАТО, к чему, по его словам, страну толкает Россия.

«Россия очень боится, чтобы Украина вступила в НАТО. Это для них одна из фобий. В то же время, именно Российская Федерация своей агрессией, своими действиями, своими войсками, которые постоянно находятся на границах с нашей страной, упорно толкает Украину в НАТО», - сказал Турчинов.