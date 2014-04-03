СБУ: 26 работников ФСБ РФ принимали участие в массовых убийствах на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции о предварительных результатах расследования массовой гибели людей в Киеве 18-20 февраля.

"У нас есть весомые основания полагать, что именно эти группы, которые находились на одном из полигонов СБУ, принимали участие в планировании и осуществлении мероприятий по так называемой «антитеррористической» операции", - сказал Наливайченко.

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"26 сотрудников ФСБ Российской Федерации... принимали непосредственное участие в массовых убийствах", - добавил председатель СБУ.

По его словам, эти лица прибыли в Украину в середине января, и есть информация, что группы были размещены под Киевом на территории учебного центра СБУ. Более того, отметил Наливайченко, туда были проведены линии правительственной связи, и тогдашний председатель СБУ Александр Якименко лично приезжал к ним на доклад.

Учитывая это, украинские правоохранительные органы ставят вопрос перед российскими коллегами, чтобы те ответили, что делали их люди на территории Украины, и предоставили информацию о звании тех людей.