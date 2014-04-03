МВД: Захарченко координировал действия "титушек" по похищению людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс-конференции о предварительных результатах расследования массовой гибели людей в Киеве 18-20 февраля.

"Следствие определило ситуацию, при которой мы установили жесткую связь министра внутренних дел бывшего правительства, г-на Захарченко с господином Зубрицким, который является руководителем медиа-холдинга "Контакт". Он (Зубрицкий), по сути, осуществлял связь и всю координацию действий "титушок", соответствующих банд, ассистировали органам внутренних дел в репрессивных действиях против протестующих в то время", - сообщил министр.

По его словам, Зубрицкий координировал все действия «титушек», давал задания, в том числе относительно похищения людей, определял тех, к кому применять насилие, а также через него проводилось разделение средств.

Как сказал Аваков, Зубрицкий также тесно контактировал с бывшим руководством ГУБОП МВД Украины и лидером харьковского бойцовского клуба “Оплот” Евгением Жилиным.Читайте такжеУбийцы журналиста Веремия застрелили еще пять человек - МВД

Аваков сообщил, что установлена группа в составе 10 человек, которые регулярно избивали активистов Майдана, а так же эти лица причастны к похищению людей (установлено 10 подобных эпизодов, в том числе похищение общественных активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого).

Министр отметил, что следствие установило причастность Зубрицкого к изготовлению и распространению в СМИ видеоролика и информации компрометирующего характера относительно действий активистов Майдана. Как отметил Аваков, так видеоролики распространялись в СМИ после утверждения Зубрицким и Захарченко.