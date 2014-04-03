Задержан командир роты "Беркута", выдававший подчиненным огнестрельное оружие - ГПУ
12:12, 03 апреля 2014Политика
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Уже 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут» задержаны по подозрению в причастности к убийству митингующих в центре Киева 20 февраля.
Задержано 12 подозреваемых в расстреле людей на Майдане / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Василия Зарю.
«12 человек задержаны», - сказал он, и добавил, что среди задержанных - командир так называемой «черной роты «Беркута», который выдавал огнестрельное оружие для отстрела демонстрантов.
Накануне исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий сообщил, что по подозрению в массовом убийстве людей 20 февраля на улице Институтской в Киеве задержаны трое сотрудников спецподразделения «Беркут», еще с шестью продолжаются следственные действия.
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