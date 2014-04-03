Задержан командир роты "Беркута", выдававший подчиненным огнестрельное оружие - ГПУ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Василия Зарю.

«12 человек задержаны», - сказал он, и добавил, что среди задержанных - командир так называемой «черной роты «Беркута», который выдавал огнестрельное оружие для отстрела демонстрантов.

Накануне исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий сообщил, что по подозрению в массовом убийстве людей 20 февраля на улице Институтской в Киеве задержаны трое сотрудников спецподразделения «Беркут», еще с шестью продолжаются следственные действия.