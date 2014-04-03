Силовики с желтыми повязками на Институтской были из спецроты «Беркута» - они убили 17 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время пресс-конференции о предварительных результатах расследования массовой гибели людей в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

"В стрельбе на улице Институтской со стороны Октябрьского дворца... погибли по нашим подсчетам 17 человек", - отметил Аваков.Читайте такжеМВД: Захарченко координировал действия "титушок" по похищению людей

Он добавил, что на Институтской со стороны Октябрьского работала спецрота "Беркута" с желтыми повязками на рукавах под руководством майора Дмитрия Садовника.

"Нами установлены все лица, которые принимали участие в этой операции. Степень причастности его и каждого из бойцов спецроты устанавливается", - подчеркнул министр.Читайте такжеЗадержаны девять "беркутовцев", причастных к убийствам на Майдане

Министр также рассказал, расследование по делу снайперов на Институтской было разделено на несколько частей и следствие установило личности подозреваемых и оружие убийства участников акци протеста.

"Первая часть - это расследование убийств, которые произошли от снайперов, второе - это убийства от прямой стрельбы... скорее всего от рук стражей порядка, третье - это гибель от рук "титушек" и четвертое - обстоятельства, при которых погибли правоохранители", - сказал министр.