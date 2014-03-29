Тягнибок положительно оценивает объединение усилий Кличко и Порошенко на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после завершения съезда ВО “Свобода”, который проходил в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу договоренностей о поддержке на президентских выборах и выборах мэра Киева, достигнутых между Кличко и Порошенко, Тягнибок отметил: “Любые интеграционные процессы, которые происходят сегодня в среде бывшей оппозиции, а нынешней власти, мы однозначно одобряем, потому что победить мы сможем только вместе и только сообща”.

Тягнибок также отметил, что “Свобода” не будет критиковать, и «я лично никогда не буду критиковать тех людей, с которыми бок о бок мы прошли в течение трех месяцев революции достоинства”. При этом он добавил, что это общая борьба, и еще не все задачи, которые ставились во время революции, на сегодняшний день реализованы.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу последних социологических опросов, которые свидетельствуют о невысоком рейтинге лидера ВО “Свобода”, Тягнибок напомнил, что перед парламентскими выборами те же социологические службы показывали партии такие проценты, что она якобы даже не проходила в парламент Украины, но в результате ВО “Свобода” не только прошла в парламент, но и получила 11% голосов избирателей.

Тягнибок не исключает, что позже во время президентской кампании могут быть какие-то договоренности между кандидатами в президенты о координации действий или поддержке друг друга.

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На уточняющий вопрос журналистов, могут ли быть какие-то договоренности между ним и лидером “Правого сектора” Дмитрием Ярошем, Тягнибок ответил: “В том числе мы не исключаем, что могут быть соответствующие договоренности и с другой националистической политической силой, кстати, появление которой мы положительно воспринимаем”.

“Мы даже совсем одобрительно отнеслись бы к тому, чтобы в парламенте могла быть представлена не одна националистическая партия“, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, съезд “УДАРа” поддержал кандидатуру Порошенко на пост президента.

Лидер партии ”УДАР” Виталий Кличко выразил убеждение, что Порошенко должен стать единым кандидатом от демократических сил на пост президента.

Сам Кличко принял решение баллотироваться на должность мэра Киева.