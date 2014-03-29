«Свобода» выдвинула Тягнибока кандидатом на пост президента
15:07, 29 марта 2014Политика
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Олег Тягнибок пойдет на выборы от "Свободы".
Тягнибок пойдет в президенты от "Свободы"
XXVIII съезд Всеукраинского объединения «Свобода» выдвинул лидера партии Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах.
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Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 568 делегатов съезда. Решение было единогласным. Не было ни одного голоса «против» и «воздержался».
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