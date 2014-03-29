«Свобода» выдвинула Тягнибока кандидатом на пост президента

Олег Тягнибок пойдет на выборы от "Свободы".

XXVIII съезд Всеукраинского объединения «Свобода» выдвинул лидера партии Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах. Читайте такжеПартия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президента Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 568 делегатов съезда. Решение было единогласным. Не было ни одного голоса «против» и «воздержался».

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