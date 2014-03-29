Богомолец и Симоненко идут в президенты и уже подали документы в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию сегодня принесла свои документы на регистрацию кандидатом в президенты врач Ольга Богомолец, а также полный пакет документов поступил от лидера КПУ Петра Симоненко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, пакет документов от Симоненко принес его представитель, а не он лично.

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В ЦИК отметили, что от Богомолец и Симоненко поступили полные пакеты документов вместе с денежным залогом в размере 2,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины состоятся 25 мая.