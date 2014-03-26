Украинцы рассказали, за кого будут голосовать на выборах президента - опрос

Почти четверть украинцев готовы поддержать народного депутата Украины Петра Порошенко на президентских выборах, которые состоятся 25 мая этого года.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины», которая сегодня представила в Киеве результаты общеукраинского социологического исследования, проведенного силами четырех социологических служб: Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС»; Киевским международным институтом социологии; Социологической группой «Рейтинг»; Центром Разумкова.

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Порошенко имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты - 24,9% (36,2% среди тех, кто ответил, что пойдет на избирательные участки). Вторую позицию занимает лидер партии “УДАР” Виталий Кличко – 8,9% (12,9%), а третью лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко – 8,2% (12,0%). Народного депутата Сергея Тигипка, в свою очередь, поддерживают 7,3% (10,0%) избирателей, а кандидатуру экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина – 4,2% (5,3%).

Лидер коммунистов Петр Симоненко может получить – 3,6% (5,0%), народный депутат Олег Ляшко – 3,5% (5,0%), народный депутат Анатолий Гриценко — 3,2% (4,6%), лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок — 1,7% (2,5%), лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош — 0,9% (1,4%), лидер Украинского выбора Виктор Медведчук – 0,4% (0,7)%.

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Около 20% избирателей заявляют, что, на данный момент, не знают за кого отдать свой голос, или не пойдут на выборы. 9,7% готовы проголосовать «против всех» кандидатов.

Кроме того, исследование показало, что украинцы демонстрируют сейчас очень высокий уровень электоральной активности, около 84% избирателей готовы или скорее готовы принять участие в волеизъявлении. При этом тех, кто противоположного мнения, – 11%.

Исследование проводилось с 14 – 19 марта 2014 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: Репрезентативная квотная выборка 6200 респондентов (по 1550 респондентов для каждого из социологических центров) во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым). Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face) по месту жительства респондента.

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Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): не более 0,8%.