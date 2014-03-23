Яценюк отменил поездку в Гаагу из-за переговоров с МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил, открывая заседание Кабинета министров.

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«Я отменяю свою поездку в Гаагу, потому что завтра надо дальше проводить переговоры по завершению программы сМеждународным валютным фондом. Сегодня мы рассмотрим законопроекты, которые надо будет рассмотреть в парламенте. И завтра-послезавтра провести окончательные переговоры с МВФ, чтобы выйти на окончательное решение», - сказал премьер.

Ранее миссия МВФ, пребывающая в Киеве с 4 марта, перенесла дату завершения своей работы в Украине с 21 на 25 марта.

Украина возобновила активный диалог с МВФ в феврале 2014 года – после назначения нового правительства. В течение прошлого года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято. В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию. По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

Президент США Барак Обама предложил лидерам G7 обсудить в кулуарах саммита по ядерной безопасности в Гааге дальнейшие шаги G7 в ответ на действия России в отношении Украины.