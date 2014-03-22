Губернатор: На Одесщине нет сепаратизма, есть большой страх

Об этом заявил председатель Одесской области Владимир Немировский в эфире ТСН.

"Сепаратизма в том виде, в котором о нем рассказывают, его нет. Есть какие-то сотни людей, это, бесспорно", - отметил Немировский.

Глава Области подчеркнул, что митинги в поддержку России проплаченные людьми, которые преследуют свои личные цели.

"Сегодня тот толпа людей, которые собираются у органов государственной власти, - это деньги. Это одесские центры влияния, которые покупают огромное количество людей, вооружают их для дестабилизации ситуации, преследуя свои личные цели", - заявил политик.

Немировский также подчеркнул, что в регионе есть другая проблема - страха перед неизвестным.

"Население в области много чего не понимает. У меня есть призыв и к политикам, и к журналистам: сегодня не надо расшатывать власть. Сегодня Юг Украины, как и Восток, - это в наибольшей степени патерналистское общество. Оно всегда воспринимало власть. Сегодня власть все сводят к ее слабости. Это неправильно. В Израиле существует правило: во время войны критиковать власть нельзя. Предлагать - так, критиковать - нельзя", - привел пример председатель Одесской области.

Он отметил, что населению Одесской области страшно, потому что они ничего не понимают и не получают надлежащих мессиджей.

"А страх - это очень язычники советник. И если сегодня власть не повернется к людям лицом, они не увидят реальных, очень простых вещей, например, заботу о них, то конечно у них возникает желание прижаться к кому-то более сильному", - предупредил Немировский.

"Сегодня главная задача в городе Одесса - это спаси и сохрани бизнес", - отметил председатель Одесской области.