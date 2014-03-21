МИД Украины угрожает Армении ухудшением отношений из-за признания аннексии Крыма

Признание Арменией аннексии Крыма приведет к негативным последствиям для украинско-армянских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

“Посол Армении в Украине уже дважды приглашался в Министерство иностранных дел Украины. Мы довели до него нашу обеспокоенность, соответствующее поручение получило наше посольство в Армении. Сегодня передана армянской стороне нота, в которой содержится наше обращение о получении разъяснений относительно официальной позиции Армении. Мы обратились к Армении, чтобы она сообщила официально и публично, что она не признает аннексии Крыма. В случае осуществления или озвучения позиции, которую мы сможем интерпретировать как недружественную, это будет иметь негативные последствия для наших двусторонних отношений”, - сказал Лубкивский.

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Отвечая на вопрос, может ли речь идти о разрыве дипломатических отношений, Лубкивский сказал: “Негативные последствия двусторонних отношений имеют широкий спектр, который будет применен после того, как мы получим официальную позицию армянской стороны”.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

20 марта Президент Армении Серж Саргсян поддержал "самоопределение" Крыма. Он считает псевдореферендум в Крыму "примером реализации права народов на самоопределение".

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.