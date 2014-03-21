МИД Украины угрожает Армении ухудшением отношений из-за признания аннексии Крыма

13:44, 21 марта 2014
Политика
25 0

В украинском МИДе заявляют, что признание Арменией аннексии Крыма приведет к негативным последствиям для украинско-армянских отношений.

МИД вручило ноту Армении с требованием осудить аннексию Крыма

Признание Арменией аннексии Крыма приведет к негативным последствиям для украинско-армянских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

“Посол Армении в Украине уже дважды приглашался в Министерство иностранных дел Украины. Мы довели до него нашу обеспокоенность, соответствующее поручение получило наше посольство в Армении. Сегодня передана армянской стороне нота, в которой содержится наше обращение о получении разъяснений относительно официальной позиции Армении. Мы обратились к Армении, чтобы она сообщила официально и публично, что она не признает аннексии Крыма. В случае осуществления или озвучения позиции, которую мы сможем интерпретировать как недружественную, это будет иметь негативные последствия для наших двусторонних отношений”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеАрмения и ЕС могут подписать новое политическое соглашение - СМИ

Отвечая на вопрос, может ли речь идти о разрыве дипломатических отношений, Лубкивский сказал: “Негативные последствия двусторонних отношений имеют широкий спектр, который будет применен после того, как мы получим официальную позицию армянской стороны”.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

20 марта Президент Армении Серж Саргсян поддержал "самоопределение" Крыма. Он считает псевдореферендум в Крыму "примером реализации права народов на самоопределение".

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter