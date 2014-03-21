Совет Федерации ратифицировал Договор о принятии Крыма в РФ

Документ принят большинством голосов - в его поддержку высказались 155 членов верхней палаты российского парламента. Против и воздержавшихся не было, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Крыму 16 марта прошел непризнанным властями в Киеве референдум о статусе автономии, на котором сепаратисты «подсчитали», что более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал с незаконными властями Крыма договор, согласно которому "республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию"