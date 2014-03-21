Совет Федерации ратифицировал Договор о принятии Крыма в РФ
11:19, 21 марта 2014Политика
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Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Совет федерации ратифицировал присоединение Крыма к России / council.gov.ru
Документ принят большинством голосов - в его поддержку высказались 155 членов верхней палаты российского парламента. Против и воздержавшихся не было, сообщает ИТАР-ТАСС.
В Крыму 16 марта прошел непризнанным властями в Киеве референдум о статусе автономии, на котором сепаратисты «подсчитали», что более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал с незаконными властями Крыма договор, согласно которому "республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию"
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