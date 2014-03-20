Госдума России приняла решение об аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, депутаты проголосовали за ратификацию «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов». «За» проголосовали 443 депутата, «против» - один.

Читайте такжеЛавров: Россия силой никого не держит в СНГКроме этого, российские депутаты проголосовали за «Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и Севастополя». «За» - 445, «против» - один.

Завтра этот закон будет рассмотрен верхней палатой российского парламента - Советом Федерации.

Представляя данные документы, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение о присоединении Крыма со стороны России соответствует международному праву.

«Решение о принятии республики Крым в Российскую Федерацию основывается на свободном волеизъявлении многонационального народа Крыма в ходе референдума 16 марта сего года. Это решение соответствует международному праву, включая закрепленные в качестве целей ООН в ее уставе принцип суверенного равенства государства и права народа на самоопределение», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что властями Украины «предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, попытки свержения законных властей, было организовано их уголовное преследование на фоне того, что творилось в Киеве, в западных областях Украины, что пытались сделать в юго-восточных областях страны».

По его словам, «крымчане приняли решение, потому что у них не осталось возможности реализовать свое право на самоопределение в рамках украинского государства».

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.